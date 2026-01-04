Турция договорилась с Азербайджаном о поставках 33 млрд кубометров газа

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 4 января /ТАСС/. Турция подписала соглашение с Азербайджаном о поставках в течение 15 лет порядка 33 млрд кубометров природного газа. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

"Два дня назад (2 января - прим. ТАСС) мы подписали новое соглашение с Азербайджаном по поставкам порядка 33 млрд кубометров природного газа. Оно будет действовать с 2029 года до 2040-х. Ежегодно с месторождения Апшерон на Каспии в течение 15 лет мы будем получать 2,25 млрд кубометров газа", - сказал турецкий министр в эфире телекомпании Kanal 7.

По словам Байрактара, газ будет поступать в Турцию по действующей магистрали Баку-Тбилиси-Эрзурум.

По данным турецкого Совета по регулированию энергорынков (EPDK), Азербайджан в рамках действующих соглашений в январе - октябре 2025 года поставил в Турцию 9,798 млрд кубометров газа, что на 3,5% выше показателя годом ранее.