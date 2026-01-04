Минэнерго Турции примет решение по новым АЭС в течение года

Турецкая сторона ведет переговоры с Южной Кореей, США и Россией

СТАМБУЛ, 4 января. /ТАСС/. Турция примет решения по проектам строительства двух новых АЭС в черноморской провинции Синоп и в районе Фракия в европейской части страны в течение 2026 года, ведет переговоры с Южной Кореей, США и Россией. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

"Переговоры по строительству АЭС в Синопе и во Фракии продолжаются и ведутся с Южной Кореей, США и Россией. 2026 год станет годом принятия решений по этим проектам", - сказал министр в эфире телекомпании Kanal 7.

По словам Байрактара, при реализации проектов строительства АЭС Турция руководствуется тремя основными критериями: "наиболее выгодной ценой и лучшими технологиями; степенью локализации или вовлечения в процесс отечественного оборудования, промышленности и строительного сектора, а также развитием человеческих ресурсов". "При реализации новых проектов мы, как при строительстве АЭС "Аккую", ставим условием подготовку турецких инженеров и человеческих ресурсов", - отметил министр.

Ранее Байрактар сообщал, что по состоянию на второй квартал 2025 года уровень локализации в проекте АЭС "Аккую" составил 56%, достигнув примерно $10,6 млрд.

"Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. Это первый проект в мировой атомной отрасли, который реализуется на основе финансово-организационной модели build-own-operate ("строй - владей - эксплуатируй").