"Газпром": уровень запасов газа в подземных хранилищах Франции опустился ниже 60%

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Заполненность подземных хранилищ (ПХГ) Франции - одной из крупнейших экономик Европы - на 1 января, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составляет 59,1%, говорится в сообщении "Газпрома".

При этом "запасы газа в хранилищах Нидерландов снизились уже до 48,2%, Германии - до 56,1%".

В сообщении отмечается, что в целом в ПХГ Европы на 1 января - 62,5 млрд куб. м газа. Это 61,6% от объема хранилищ и на 10,7 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня.