Кассовые сборы "Буратино" и "Простоквашино" превысили 1 млрд рублей

Обе картины вышли в прокат 1 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Фильмы "Буратино" Игоря Волошина и "Простоквашино" Сарика Андреасяна собрали более 1 млрд рублей на четвертый день проката. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Обе картины вышли в прокат 1 января. По состоянию на 13:40 мск 4 января "Буратино" собрал 1 млрд рублей, из них 227 млн картина заработала в первый день. Фильм за четыре дня посмотрели 1,7 млн человек. "Простоквашино" собрал чуть больше - 1,008 млрд рублей. В стартовый день картина заработала 229,9 млн рублей. Картину посмотрели 1,8 млн зрителей.

Исполнителем главной роли всем известного деревянного мальчика стала юная актриса Виталия Корниенко: она воплотила Буратинона экране при помощи компьютерной технологии "захвата движения" (motion capture). Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину - Анастасия Талызина, Артемона - Марк Эйдельштейн, Пьеро стал Степан Белозеров, Арлекином - Рузиль Минекаев. Лису Алису и кота Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Злодея Карабаса Барабаса исполнил один из продюсеров фильма Федор Бондарчук.

В "Простоквашино" роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика - Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора - Лиза Моряк и Павел Прилучный.