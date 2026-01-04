В Дагестане производство сельхозпродукции выросло на 2,4% в 2025 году

Объем производства продукции сельского хозяйства превысил 276 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 4 января. /ТАСС/. Объем производства продукции сельского хозяйства, по предварительным данным Минсельхозпрода Дагестана, в 2025 году вырос на 2,4%, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"По предварительным данным, объем производства продукции сельского хозяйства превысил 276 млрд рублей и увеличился на 2,4% по сравнению с 2024 годом", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в обеих отраслях сельского хозяйства наблюдается сбалансированный рост. В растениеводстве объем производства составил более 135 млрд рублей, показав рост на 2,6%, а в животноводстве - свыше 141 млрд рублей с увеличением на 2,2%.