В СК напомнили о правилах безопасности при покупке билетов на мероприятия

Важно внимательно проверить доменное имя, убедиться, что в адресной строке браузера отображается значок замка, а протокол - HTTPS, а не HTTP, а также изучить юридические данные компании, телефон, email, адрес, отметили в пресс-службе ведомства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Следственный комитет России напомнил о правилах безопасности при покупке билетов на массовые и культурные мероприятия, которые помогут избежать мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Чтобы избежать мошенничества при покупке билетов на культурно-зрелищные мероприятия, важно соблюдать меры предосторожности: при покупке билетов в сети Интернет внимательно проверьте доменное имя; убедитесь, что в адресной строке браузера отображается значок замка, а протокол - HTTPS, а не HTTP; изучите юридические данные компании, телефон, email, адрес; ознакомьтесь с информацией о мероприятии, артистах, истории учреждения, с медиаконтентом (фото, видео); удостоверьтесь в наличии пользовательского соглашения, договора публичной оферты, условий оплаты, доставки и возврата", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в производстве следователей СК России находились уголовные дела о незаконном использовании средств индивидуализации товаров и мошенничестве при продаже билетов, в результате чего был причинен значительный ущерб. Используя поддельные ресурсы, злоумышленники незаконно продавали билеты на мероприятия с использованием товарных знаков учреждений и сходных с ними обозначений по завышенным ценам. Тем самым они вводили покупателей билетов в заблуждение и похищали деньги.

В ведомстве отметили, что если сайт переполнен навязчивой рекламой и покупателю предлагаются слишком низкие цены и срочные распродажи, то это повод задуматься. Это может быть попыткой создать искусственный ажиотаж и вынудить в спешке купить поддельные билеты. "Официальные площадки используют стандартные способы оплаты. Помните, что покупка билетов у незнакомых людей или на сомнительных сайтах повышает риск столкнуться с подделками", - напомнили в пресс-службе.