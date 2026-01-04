Вучич: сербский НПЗ в Панчево будет готов возобновить работу к 18 января

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БЕЛГРАД, 4 января. /ТАСС/. Принадлежащий компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") НПЗ в Панчево возобновит работу не позднее 18 января на фоне получения операционной лицензии от США. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности республики.

"Что касается энергетической безопасности, то мы ожидаем, что первые 85 000 тонн поступят к 15 января. 17 или 18 числа нефтеперерабатывающий завод начнет работу, что означает, что с 25 января там можно будет перерабатывать и производить нефть", - отметил сербский лидер.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Глава Минфина Сербии на внеочередном заседании правительства 16 ноября прошлого года призвал Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября 2025 года, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря 2025 года сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.

Минэнерго Сербии сообщило 31 декабря прошлого года, что NIS получила лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на продолжение работы до 23 января. Правительство Хорватии в этот же день проинформировало, что OFAC выдало компании JANAF лицензию, позволяющую ей до 23 января 2026 года продолжать транспортировку нефти для NIS. Как отметили в Загребе, это решение обеспечивает продолжение поставок нефти исключительно из нероссийских источников.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).