В Ботсване готовы к сотрудничеству с Россией в алмазной сфере

Ботсвана активно продвигается в направлении диверсификации экономики, отметил глава ботсванского МИД Фенио Бутале

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ботсвана готова сотрудничать с Россией в алмазной сфере, рассчитывает воспользоваться знаниями и экспертизой РФ в крупномасштабных горнодобывающих проектах. Об этом заявил ТАСС глава МИД Ботсваны Фенио Бутале.

"Мы являемся лидером в области добычи алмазов. В настоящее время мы активно продвигаемся в направлении диверсификации экономики", - сказал он.

"Мы рассчитываем воспользоваться знаниями и экспертизой России в крупномасштабных горнодобывающих проектах, а также в перерабатывающих отраслях для создания добавленной стоимости, - отметил министр. - Именно в этих направлениях мы видим возможности для сотрудничества".

По словам главы МИД, диверсификация экономики означает, что Ботсвана "хочет получать выгоду и участвовать в перерабатывающих отраслях, в том числе внутри алмазной индустрии". "Но также мы смотрим на разработку других полезных ископаемых, поскольку имеющиеся данные указывают на наличие у нас и других минералов, включая редкоземельные", - заявил Бутале.