Восемь стран ОПЕК+ начали встречу, на которой обсудят план по добыче нефти

Во встрече участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Встреча восьми ведущих стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, началась в онлайн-формате, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций. Участники встречи должны обсудить ситуацию на рынке нефти и принять решение о дальнейшей политике по добыче нефти.

Агентство Reuters со ссылкой на источники на этой неделе сообщило, что "восьмерка" ОПЕК+, скорее всего, сохранит решение о паузе в наращивании добычи в I квартале 2026 года.

В начале ноября 2025 г. на I квартал 2026 года восемь ведущих стран ОПЕК+ согласовали решение приостановить дальнейшее увеличение добычи в связи с сезонностью. На последнем заседании "восьмерка" ОПЕК+ сохранила это решение. Так, квота РФ на добычу нефти в декабре 2025 года, а также январе - марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти.