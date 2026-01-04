В МВД напомнили, какие данные нельзя передавать третьим лицам

Нельзя передавать документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Передача паспортных данных, номера СНИЛС и другой личной информации может привести к краже средств и использованию личности. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Некоторые данные стоит держать при себе в любых обстоятельствах. Их раскрытие, даже по ошибке, может привести к утечке персональной информации, краже денег или использованию вашей личности. Нельзя передавать документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. Фотография паспорта в ответ на просьбу "подтвердить личность" - прямой путь к краже", - говорится в сообщении.

Также другим людям нельзя сообщать любые коды доступа и пароли из СМС или push-уведомлений - их не запрашивают, а воруют для криминальных целей. Помимо этого, не стоит распространять сведения о своем адресе, местоположении в реальном времени, постоянных маршрутах, а также называть номера близких. "Особенно в открытых профилях. Это знание - сила против вас. Комбинации "ваше имя + дата рождения + телефон" уже достаточно, чтобы подобрать пароль, войти в вашу почту или оформить на вас кредит. <…> Ваши данные - это не просто цифры. Это ваша финансовая жизнь, ваша репутация, безопасность вас и вашей семьи", - пояснили в УБК.