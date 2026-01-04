Ботсвана хочет сотрудничать с РФ по редкоземельным металлам

Глава МИД страны Феньо Бутале отметил, что в 2025 году добычу в стране успешно вели такие компании, как "Норникель"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ботсвана приглашает Россию и российских инвесторов к сотрудничеству в сфере редкоземельных металлов. Об этом заявил ТАСС глава МИД Ботсваны Феньо Бутале.

"Да, готова [приглашать российскую экспертизу, инвесторов и компании по редкоземельным металлам], и именно это мы обсуждали [с главой МИД РФ Сергеем Лавровым]", - сказал министр.

"Наша внешнеполитическая позиция заключается в том, что мы открыты для сотрудничества со всеми в мире, кто стремится к взаимовыгодному взаимодействию с нами, - отметил Бутале. - В прошлом у нас уже работали такие компании, как "Норникель", которые успешно вели добычу в Ботсване. Мы искренне убеждены, что Ботсвана - лучшее место для инвестиций, если учитывать политическую и экономическую стабильность. Поэтому мы действительно поощряем российских инвесторов приходить в Ботсвану".