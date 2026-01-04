Аэропорт в Ижевске работает по фактической погоде из-за метели

Задержек рейсов нет

ИЖЕВСК, 4 января. /ТАСС/. Аэропорт Ижевска работает по фактической погоде на фоне сильной метели, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании "Ижавиа" и аэропорта Ижевска.

"В связи с сильной метелью Аэропорт Ижевск работает по фактической погоде. Усилена чистка взлетно-посадочной полосы и перрона для обеспечения необходимого уровня сцепления", - сказано в сообщении.

По данным онлайн-табло, задержек рейсов нет.

Как передает корреспондент ТАСС, сильная метель в Ижевске идет с ночи с субботы на воскресенье. Ранее в удмуртском Гидрометцентре предупреждали об усилении юго-восточного ветра до 15-17 м/с.