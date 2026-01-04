Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Прием и отправка рейсов из аэропорта Нижнего Новгорода ведутся по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - сказано в сообщении.