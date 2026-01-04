В Карачаево-Черкесии валовой сбор зерновых вырос на 28% в 2025 году

Аграрии республики в 2024 году собрали на 44% больше зерновых колосовых культур

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 4 января. /ТАСС/. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2025 году увеличился на 28% по сравнению с предыдущим годом и превысил 490 тыс. тонн. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в Telegram-канале.

"Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составляет 495 тыс. тонн, что на 28% больше уровня 2024 года", - говорится в сообщении.

Аграрии республики в 2024 году собрали на 44% больше зерновых колосовых культур - более 112 тыс. тонн, а сбор кукурузы на зерно увеличился почти вдвое. "Намолочено кукурузы на зерно 375,8 тыс. тонн, что на 93,5% больше уровня 2024 года", - написал Темрезов.