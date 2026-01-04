Ботсвана хочет сотрудничать с Россией в энергетике

Есть множество направлений, где существует хороший потенциал для взаимодействия, отметил глава ботсванского МИД Фенио Бутале

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ботсвана намерена сотрудничать с Россией в сфере возобновляемой энергетики. Об этом заявил ТАСС глава МИД Ботсваны Фенио Бутале.

"Как мы обсуждали с моим коллегой, мы определили ряд направлений. Одно из них - сельское хозяйство, в котором Россия является одним из лидеров, и это приоритетный сектор для нашей страны, поэтому мы заинтересованы в совместной работе. Одна из наших задач - уйти от модели экономики потребления, поскольку мы долгое время импортировали практически все, - сказал министр. - Также мы рассматриваем сотрудничество с Россией в сфере возобновляемой энергетики - это еще одна область, в которой Россия накопила значительную экспертизу и потенциал".

"Таким образом, у нас есть множество направлений, где существует хороший потенциал для взаимодействия - в экономике, сельском хозяйстве, образовании и других сферах", - отметил глава МИД страны.