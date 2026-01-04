В Минеральных Водах жители более 20 улиц остались без воды из-за аварии

ПЯТИГОРСК, 4 января. /ТАСС/. Авария стала причиной отключения водоснабжения у жителей 20 улиц в Минеральных Водах на Ставрополье. Под отключение также попали четыре котельные, сообщается в Telegram-канале ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

"Аварийная ситуация устраняется бригадой ПТП Минераловодское филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Южный". На улице Пролетарская, на чугунном водопроводе диаметром 200 мм, идут аварийно-восстановительные работы.

В связи с этим прекращена подача воды для части абонентов, среди них четыре котельные.