ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

В режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта внесли коррективы
Редакция сайта ТАСС
14:19
обновлено 14:21

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Столичный аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию после внесения коррективов в режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе гавани. Об этом сообщили в Росавиации.

"В режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Домодедово внесены коррективы. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении. 

РоссияМосква