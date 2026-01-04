Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Редакция сайта ТАСС
14:19
обновлено 14:21
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Столичный аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию после внесения коррективов в режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе гавани. Об этом сообщили в Росавиации.
"В режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Домодедово внесены коррективы. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.