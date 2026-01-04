Авиакомпании корректируют расписание рейсов на фоне ограничений во Внуково

Персонал и наземные службы работают в усиленном режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов в аэропорту Внуково из-за временных ограничений, сообщил аэропорт.

"Из-за введения временных ограничений по использованию воздушного пространства, авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. Кроме того, в терминале проводится активная работа по предоставлению пассажирам услуг на период ожидания вылета (вода, питание, размещение в гостинице). Также во Внуково оборудованы игровые пространства для детей, круглосуточно работают комната матери и ребенка и медпункт.

"Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются обслуживанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами в зависимости от продолжительности ожидания вылета. Данные меры являются временными и направлены на обеспечение безопасности", - добавили в аэропорту.