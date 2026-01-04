В аэропорту Казани 20 рейсов задерживаются на прилет и вылет

Время ожидания составит от 40 минут до 4 часов для рейса авиакомпании Nordwind в Красноярск

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Задержки авиарейсов продолжаются в аэропорту Казани, увеличено время ожидания вылета и прилета 20 рейсов, следует из онлайн-табло.

Вылет семи бортов задержан в аэропорту Казани. Это рейсы в Саранск, Челябинск, Санкт-Петербург, Красноярск и три рейса в Москву. Время ожидания составит от 40 минут до 4 часов для рейса авиакомпании Nordwind в Красноярск.

Прилет в Казань задерживается по 13 рейсам - двум из Москвы, Сочи, трем из Санкт-Петербурга, а также из Новосибирска, Стамбула, Саранска, Минеральных Вод, Мурманска, Красноярска, Шарджи. Время ожидания составит от 20 минут до 5 часов для рейса авиакомпании Nordwind из Минеральных Вод и 6 часов этой же компании из Сочи.

Ранее территориальное управление Ространснадзора по ПФО назвало причинами задержек рейсов неблагоприятные метеоусловия. В Татарстане метель с сильным ухудшением видимости, порывы ветра до 15-20 м/с, снежные заносы. По данным Гидрометцентра республики, такая погода будет сохраняться ночью и утром 5 января.