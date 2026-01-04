Аэропорты московского авиаузла за четыре часа обслужили 129 самолетов

Об этом сообщили в Росавиации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский с 18:00 до 20:00 мск обслужили 129 рейсов на прилет и вылет. Об этом сообщили в Росавиации.

"129 воздушных судов на прилет и вылет обслужили аэропорты Московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - с 18:00 до 20:00 мск сегодня (в воскресенье, 4 января). Авиатранспортная система страны демонстрируют устойчивость к попыткам вмешательства извне", - отмечается в сообщении.