Росавиация: авиатранспортная система РФ устойчива к вмешательствам извне

Все аэропорты, за исключением тех, где для безопасности полетов введен режим временных ограничений, отправляют и принимают рейсы, сообщили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Все аэропорты, за исключением тех, где для безопасности полетов введен режим временных ограничений, отправляют и принимают рейсы, демонстрируя устойчивость к попыткам вмешательства в ее работу извне. Об этом сообщили в Росавиации.

"Воздушный транспорт России продолжает работать в интересах пассажиров и грузоотправителей. Авиатранспортная система страны демонстрирует устойчивость к попыткам вмешательства в ее работу извне", - отметили в Росавиации.

Как отмечается, Минтранс России при участии Росавиации и Ространснадзора продолжает вести проактивный мониторинг деятельности воздушного транспорта в период повышенных нагрузок на его инфраструктуру во время новогодних праздников. Кроме того, оперативный штаб Минтранса в ситуационно-информационном центре ведомства продолжает свою круглосуточную работу, отметили там.