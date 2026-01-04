Фермеры Греции усилят блокирование дорог, требуя отказа от сделки с MERCOSUR

Протестующие решили усилить свои действия после отмечаемого 6 января в стране праздника Крещения

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 5 января. /ТАСС/. Фермеры Греции 3 января на общенациональном собрании своих представителей приняли решение усилить блокирование автомагистралей, включая объездные дороги, а также таможен на границах с соседними странами, требуя от правительства субсидий, а также отказа от подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами MERCOSUR. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По его информации, фермеры, начавшие с 30 ноября блокировать тракторами и другой сельскохозяйственной техникой автодороги и пограничные таможни, на собрании в местечке Неа-Мальгара постановили усилить свои акции протеста после отмечаемого 6 января в Греции праздника Крещения. В четверг, 8 января, и пятницу, 9 января, фермеры перекроют тракторами и транспортными средствами автомобильную развязку в пункте Бралос, разрезав, по словам протестующих, Грецию надвое. Одновременно они продолжат блокирование развязок на общенациональной автодороге Афины - Салоники, шоссе "Эгнатия", Ионическом шоссе, автомагистралях близ города Сиатиста в области Западная Македония и на полуострове Пелопоннес. Продолжится также блокирование на таможенных пунктах Эвзони, Ники, Промахонас, Эксохи, Ормени и Кипи, а также на второстепенных дорогах во многих районах страны.

"В четверг и пятницу произойдет общее усиление нашей мобилизации, и у правительства будет возможность предложить решения, чтобы мы могли вступить в реальный диалог, - подчеркнул представитель блокпоста на автомагистрали E65 Костас Целлас. - Если они захотят, они могут пригласить нас завтра на искренний, содержательный диалог с предложениями, чтобы мы могли вернуться домой и раз и навсегда положить конец этой блокаде".

Нет соглашению ЕС с MERCOSUR

Профсоюзный деятель и представитель блокпоста в Нео-Мальгара Костас Анестидис заявил, что протестующие фермеры не отступят. "Мы ничего не боимся, сколько бы угроз в наш адрес ни направляли, мы прочно обосновались на дорогах, мы будем усиливать борьбу против правительства, которое нас не понимает", - сказал он. По его словам, представители фермеров послали правительству четкий сигнал: "Нет соглашению ЕС с MERCOSUR. "Этот сигнал прозвучал от всех собравшихся, из сотен уст. Мы требуем, чтобы премьер-министр [Греции Кириакос Мицотакис] повел себя ответственно. Он не должен лететь на самолете [в Брюссель], чтобы подписать сделку с MERCOSUR. Ему придется извиняться перед всем обществом".

Протестующие аграрии считают, что торговое соглашение со странами MERCOSUR навредит как сельхозпроизводителям, так и потребителям. Как утверждают фермеры, действующие в странах Латинской Америки стандарты контроля за качеством продукции намного менее строгие, чем в ЕС. 6 декабря 2024 года ЕС и страны MERCOSUR уже заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против соглашения выступают аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

18 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о переносе подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами MERCOSUR. Подписание может состояться в январе 2026 года.