Фьючерсы на драгметаллы демонстрируют рост

К 03:10 мск стоимость палладия росла на 3,46%, платины - на 5,53%, золота - на 1,3%, серебра - на 4,13%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрируют рост от 1,3% до 5,53%, следует из данных торговых площадок.

По данным торгов на 03:10 мск, стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на бирже NYMEX росла на 3,46%, до $1 750 за тройскую унцию. В это же время фьючерс на платину с поставкой в апреле 2026 года на NYMEX рос на 5,53%, до $2 255,2 за тройскую унцию.

По данным на то же время, стоимость фьючерсов на золото с поставкой в феврале 2026 года и на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex также демонстрировали рост. Золото росло на 1,3%, до $4 385,7 за тройскую унцию, серебро поднималось на 4,13%, до $73,945 за тройскую унцию.

Стоимость платины в 2025 году совершила мощный рывок, обогнав золото почти в два раза. При этом в 2026 году цены на драгметалл стабилизируются, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их оценке, драгоценные металлы, облигации федерального займа и корпоративные облигации с высоким рейтингом стали самыми доходными инструментами на финансовом рынке РФ в 2025 году.

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрея Смирнова, золото и серебро "технически перекуплены" и не рекомендуются в качестве инструментов долгосрочных инвестиций.