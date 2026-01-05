"Сбераналитика": средний чек на товары для детей в 2025 году снизился на 7%

Средняя сумма трат составила 1 522 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средний чек на детские товары в России в 2025 году уменьшился на 7% и составил 1 522 рубля, активнее всего на детские товары тратят люди 35-44 лет, показало исследование "Сбераналитики" (есть у ТАСС).

Отмечается, что сумма трат в магазинах детской одежды и игрушек снизилась на 7%. При этом средний чек вырос на 8% и составил 1 522 рубля. Три четверти всех покупок в категории детских товаров приходится на магазины игрушек и лишь четверть - на магазины детской одежды. По сумме трат магазины игрушек также лидируют - 65%, доля магазинов детской одежды - 36%. Эта диспропорция связана с более высоким средним чеком на детскую одежду - 2 162 рубля (+9% к 2024 году) по сравнению с 1 308 рублями (+8%) за одну покупку в магазинах игрушек. Наиболее высокие траты на детские товары отмечаются в преддверии школьного сезона и новогодних праздников. Так, в августе 2025 года траты были в 2,3 раза выше, чем в среднем за месяц.

Активнее всего товары для детей покупают люди 35-44 лет - это почти половина всех расходов (49%). На людей 25-34 лет приходится 25% от суммы трат в магазинах игрушек, но лишь 16% - в магазинах детской одежды.

Покупатели детских товаров представляют разные доходные группы. Наибольшие доли расходов приходятся на категории с ежемесячным доходом 30-50 тыс. рублей (20%) и 70-100 тыс. рублей (21%). Доля самых высокодоходных покупателей (свыше 230 тыс. рублей) - 7%, а тех, чей уровень заработка не превышает 30 тыс. рублей, - 16%.

43% всех трат на детские товары приходится на топ-10 регионов: это Москва (13,3%), Московская область (6,7%), Санкт-Петербург (4,3%), Свердловская область (3,5%), Краснодарский край (3%), Татарстан (2,7%), Приморский край (2,6%), Красноярский край (2,4%), Башкортостан (2,4%), и Челябинская область (2,4 %).

Наибольший средний чек на товары для детей наблюдается в Чукотском автономном округе (2 985 рублей), Москве (2 052 рубля) и Сахалинской области (1 993 рубля). Больше всего средний чек вырос в Воронежской области (+20%), Республике Алтай (+19%) и Ярославской области (+19%).

Исследование "Сбераналитики" подготовлено с помощью аналитической панели "Мониторинг экономики регионов" и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц.