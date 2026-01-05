Трамп: нефтяные компании США хотят вернуться в энергосектор Венесуэлы
Редакция сайта ТАСС
00:46
обновлено 00:56
ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Американские нефтяные компании готовятся вернуться в энергетический сектор Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Нефтяные компании готовы к работе. Они собираются приступить к делу. Они намерены восстановить инфраструктуру", - сказал он журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил праздники в своем поместье Мар-а-Лаго.