В аэропортах Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов
01:34
обновлено 01:39

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Иваново (Южный), Н. Новгород (Чкалов), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - отмечается в сообщении.

В федеральном агентстве отметили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. 

