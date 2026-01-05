Директор ЗАЭС: у станции есть способ энергоснабжения при потере генераторов

Запорожская атомная электростанция оснащена для этого дополнительным оборудованием, рассказал Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 5 января. /ТАСС/. Запорожская АЭС обеспечена дополнительным оборудованием на случай выхода из строя всех 20 штатных дизель-генераторов при полном отключении внешнего энергоснабжения. Об этом в интервью ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Авария "Фукусимы" заставила операторов во всем мире пересмотреть подходы к обеспечению безопасности на такие случаи. Поэтому у нас есть еще дополнительная техника, которая способна обеспечить электроснабжение и отвод тепла от наших реакторов в случае, если мы потеряем наши штатные дизель-генераторы", - сказал Черничук, отвечая на вопрос о развитии событий в случае потери всех 20 дизель-генераторов при блэкауте.

Он уточнил, что после "Фукусимы" были реализованы "некоторые мероприятия, которые включают обеспечение наличия еще и аварийных дизель-генераторов, которые тоже способны выполнить эту функцию". Черничук подчеркнул, что они в наличии на станции, и персонал готов к их применению в случае необходимости.

Осенью 2025 года ЗАЭС на месяц полностью осталась без внешнего энергоснабжения в результате огневого воздействия ВСУ на питающие ее ЛЭП. Все это время персонал станции обеспечивал ее нужды, в том числе систему охлаждения ядерного топлива, с помощью дизель-генераторов. Восстановить обе линии удалось только благодаря временному режиму локального прекращения огня, который был установлен при посредничестве Международного агентства по атомной энергии. После ремонта линии еще несколько раз отключались.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в 2011 года после сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Оставшиеся без внешних и внутренних систем энергоснабжения энергоблоки и бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива электростанции постепенно теряли охлаждающую воду, в результате произошел выброс радиации на значительное расстояние.

