Минцифры: ежедневная аудитория "Госуслуг" в 2025 году составила 14 млн человек

Всего на портале зарегистрировано 120 млн аккаунтов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ежедневная аудитория портала "Госуслуги" в 2025 году составила 14 млн человек, что на 40% больше, чем в 2024 году, а всего на портале зарегистрировано 120 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры РФ.

"На "Госуслугах" зарегистрированы 120 млн человек. Ежедневная аудитория составляет 14 млн человек - на 40% больше, чем в прошлом году", - рассказали в министерстве.

Как отметили в Минцифры, в 2025 году на портале появилось около тысячи новых услуг, а всего на "Госуслугах" работает более 2,6 тыс. федеральных и региональных услуг и сервисов. "Заказы услуг за год выросли на 17%, в 2025 году их было почти 900 млн", - добавили в Минцифры.