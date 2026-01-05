Биткойн и Ethereum демонстрируют рост

На 06:34 мск, биткойн рос на 2,08%, Ethereum - на 1,57%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует рост, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 06:34 мск, биткойн рос на 2,08% и находился на уровне $93,032 тыс. Курс Ethereum рос на 1,57%, до $3,192 тыс.

По данным Coinmarketcap на 5 января, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,17 трлн. Из них $1,856 трлн (58,7%) приходится на биткойн, $384,805 млрд (12,2%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 92 тыс. трейдеров на сумму $251,79 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $49,83 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $202,01 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Binance в паре ETHUSDT стоимостью $3,27 млн.