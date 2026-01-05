Монголия договорилась о закупке 710 тыс. тонн бензина из России

На нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске страна закупит АИ-92 в январе 2026 года, сообщил замминистра промышленности и минеральных ресурсов Бэгзсурэнгийн Энхтувшин

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-БАТОР, 5 января. /ТАСС/. Монголия подписала соглашение о закупке в январе 2026 года 710 тыс. тонн российского бензина АИ-92. Об этом сообщил замминистра промышленности и минеральных ресурсов страны Бэгзсурэнгийн Энхтувшин на фоне беспокойства, которое граждане выражают в соцсетях по поводу возможного повторения топливного дефицита конца 2025 года.

"Мы подписали и подтвердили соглашение с российским нефтеперерабатывающим заводом в Ангарске о закупке в текущем месяце 710 тыс. тонн бензина АИ-92. Потребление нефтепродуктов в нашей стране увеличивается примерно на 30% в год. Объемы поставок топлива из России в Монголию не сократились. Тем не менее в январе мы разместили заказ на увеличение поставок примерно на 60%", - привел данные замглавы минпрома.

По его информации, по состоянию на 5 января поставки нефтепродуктов в Улан-Батор стабилизировались и ведомство начало работу над наращиванием 20-дневных запасов бензина АИ-92 и АИ-95. Проблем с обеспечением запасов дизельного топлива нет, его поставки на начало 2026 года составили 197 тыс. тонн.

Об обеспечении стабильности поставок нефтепродуктов Монголия и РФ договорились во время визита в 2024 году в Улан-Батор российского президента Владимира Путина. Он заверил, что Москва всегда готова помочь Улан-Батору с поставками топлива, и подчеркнул, что РФ "давно и надежно обеспечивает монгольскую экономику востребованными энергоресурсами". Российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.