Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,35%

К 07:10 мск он находился на отметке 2 758,46 пункта

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,35% и находился на уровне 2 756,89 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке 2 758,46 пункта (-0,29%).

Московская биржа 27 января 2025 года возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.