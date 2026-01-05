Предприятие из ЛНР наладило поставки клинков для фехтования в Белоруссию

Рассматривается вопрос о поставках инвентаря для занятия тяжелой атлетикой, сообщили в региональном Минпромторге

ЛУГАНСК, 5 января. /ТАСС/. Завод "Динамо" из ЛНР, специализирующийся на производстве спортивной продукции, наладил поставки клинков для фехтования в Белоруссию. Рассматривается вопрос о поставках инвентаря для занятия тяжелой атлетикой, сообщили ТАСС в региональном Минпромторге.

"Между предприятиями промышленности ЛНР и Белоруссии заключены договоры о сотрудничестве. ООО "Завод "Динамо" осуществляет поставки спортивных клинков для физических лиц, производит также спортивный инвентарь высокого качества, оборудование для тяжелой атлетики. Предприятие нацелено на восстановление тесного сотрудничества с федерациями гребли на байдарках и каноэ, тяжелой атлетики, фехтования", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замминистра промышленности и торговли ЛНР Валентиной Токовой.

В настоящее время из региона осуществляются поставки горноспасательного оборудования, облицовочного кирпича, ламинированных древесно-стружечных плит, насосного оборудования, запасных частей к подвижному составу для Гомельского вагоностроительного завода.

Отмечается, что промышленные предприятия республики открыты для всестороннего сотрудничества и имеют высокий потенциал производства высококачественной продукции металлургии, машиностроения, химической и легкой промышленности.