РГР предложила создать фонд обманутых покупателей "вторички"

Отчисления туда могли бы поступать из госпошлин, отметил вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Фонд обманутых покупателей жилья на вторичном рынке с выплатами компенсаций от государства можно было бы создать в России. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников.

"Это одно из предложений, которое РГР выдвигает со своей стороны. Мы считаем, что возможно создание некоего государственного компенсационного фонда, куда отчисления могли бы быть из госпошлин. Если мы с вами посчитаем, что Росреестр проводит в год примерно 4 млн операций и возьмем, например, цифру 200 рублей повышение стоимости от услуги Росреестра на каждую операции - 800 млн рублей. В России ежегодно несколько десятков покупателей остаются без квартиры и без возможности получения денег обратно от продавцов. И такая вот сумма - примерно 800 млн рублей, скорее всего, закрывала вопрос компенсацией", - сказал он.

Банников напомнил, что законодательство допускает получение компенсации гражданином, у кого отобрали квартиру, которую он купил у ненадлежащего собственника. "Покупатель не виноват в том, что произошла такая сделка, что было даже не заблуждение, а продавец не отдавал отчета в том, что происходит абсолютно. Мы бы такие случаи тоже бы включили бы в возможность компенсации со стороны государства", - пояснил он.