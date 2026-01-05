Эксперт Воронков: в РФ средняя цена билета в кино превысила 400 рублей

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров также указал, что рост стоимости билетов за последнее десятилетие был существенно ниже, чем рост цен в других сегментах экономики

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средняя цена билета в кинотеатры в России составляет чуть более 400 рублей, что при текущей себестоимости сеанса при низкой посещаемости делает показы убыточными. Об этом сообщил ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

"Существует мнение, что кинотеатр должен оставаться "самым доступным досугом". Средняя цена на билеты - это наша основная боль, на сегодняшний день она чуть выше 400 рублей, то есть дешевле похода в кофейню или за бургером. Но оптимальная себестоимость одного сеанса в 2025 году составляет в среднем 4 063 рубля. Если на сеанс не пришло минимум 10 зрителей при цене билета 450 рублей, кинотеатр уже работает в минус", - сказал он.

Глава ассоциации также указал, что рост стоимости билетов за последнее десятилетие был существенно ниже, чем рост цен в других сегментах экономики. "При этом за 10 лет цена билета выросла примерно на 58%, тогда как рост цен на топливо и продуктовую корзину был кратно выше", - подчеркнул Воронков.

В то же время, по его словам, ценовая политика в отрасли пересматривается. "Сегодня рынок постепенно приходит к пониманию, что минимальная цена не должна опускаться ниже 200 рублей, а средняя - находиться в диапазоне 500-550 рублей", - заключил он.