АИРР: в 2030 году на 10 тыс. россиян должно приходиться до 200 роботов

Директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин также отметил, что, несмотря на тенденцию к роботизации производств, пока говорить о том, что все специалисты, в частности, инженерных и IT-специальностей, будут заменены искусственным интеллектом, пока еще рано

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Достижение поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели по вхождению к 2030 году в топ-25 стран мира по плотности роботизации подразумевает установку от 145 до 200 роботов в расчете на 10 тыс. человек. По оценке директора Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александра Смекалина, которую он высказал в интервью ТАСС, достижение этой цели потребует кратного наращивания темпов роботизации.

Ранее Путин заявил, что Россия должна к 2030 году войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, что подразумевает установку свыше 100 тыс. роботов.

"Есть разные оценки. По оценке, которая заложена в федеральный проект, нам надо порядка 145 где-то роботов на 10 тыс. человек, это порядка 200 тыс. роботов. По другим оценкам, это порядка 200 роботов на 10 тыс. человек. Мы понимаем, что другие страны тоже будут идти вперед, будут расти. Есть оценки уже, что сервисные роботы на 15% в год [будут расти в производстве], соответственно производственные роботы - на 7% в год где-то в среднем по миру. Но мы должны оценить, что порядка 200 единиц роботов на 10 тыс. человек - это то, к чему нам надо стремиться - это очень большой объем за такой короткий промежуток времени, но поставленная задача, я думаю, все-таки будет решена", - сказал Смекалин.

Директор АИРР также отметил, что, несмотря на тенденцию к роботизации производств, пока говорить о том, что все специалисты, в частности, инженерных и IT-специальностей, будут заменены искусственным интеллектом, пока еще рано.

"Я общался с представителями IT-компаний, задавая им вопрос - на самом ли деле искусственный интеллект освобождает кадры? На что получил ответ, что это не совсем правильно. Есть серьезный запрос на качественное изменение кадров. То есть, к примеру, не нужны люди, которые пишут код, его начинает писать искусственный интеллект, нужны люди, которые умеют работать с искусственным интеллектом. И если специалист учится, осваивает новые компетенции, он всегда будет востребован на рынке. Сейчас просто меняются правила игры - меняются технологии, и человек тоже должен меняться", - добавил Смекалин.