Первые в новом году торги в Токио завершились ростом

Nikkei прибавил 3,14%

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Первые в новом году торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились ростом котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К завершению дневной сессии ключевой индекс биржи Nikkei прибавил 3,14% и вышел на отметку в 51,922 пункта. Местные аналитики связывают подъем котировок с ростом акций крупных технологических компаний, а также местных корпораций, ориентирующихся на внешние рынки, чья прибыль продолжает расти на фоне ослабления курса йены к доллару. В то же время местные эксперты отмечают, что ситуация в Венесуэле не оказала значительного влияния на настроения инвесторов.

За 2025 год индекс Nikkei поднялся на 26,22%, выйдя на самую высокую за свою историю отметку. Аналитики полагают, что котировки продолжат рост и в 2026 году на фоне слабой йены и общей высокой привлекательности ценных бумаг японских компаний среди иностранных инвесторов.