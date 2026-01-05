В России введут скидки в такси для многодетных семей

Минтрансу и властям регионов также нужно будет повысить качество общественного транспорта для семей с детьми

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Власти РФ планируют проработать предложения по установлению льготных тарифов на такси для многодетных семей. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Минтрансу РФ и региональным властям необходимо подготовить предложения по повышению качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок на такси. Нужно продумать льготную стоимость перевозок на такси для многодетных семей, а также предусмотреть наличие в транспортных компаниях автомобилей, оснащенных детскими креслами.

Минтрансу РФ и властям регионов также нужно будет повысить качество общественного транспорта для семей с детьми, обеспечив закупку транспортных средств, имеющих возможность перевозок родителей с детскими колясками. Реализовать поставленные задачи необходимо до 2030 года.

Кроме того, к 2030 году в агломерациях и городах не менее чем до 85% должна быть увеличена доля общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного. Отчет о проделанной работе нужно предоставить в Минтруд РФ.