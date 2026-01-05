Назван регион с самыми высокими ценами на ОСАГО в 2025 году

Им стала Новосибирская область

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Самые высокие средние цены на полисы ОСАГО в минувшем году были в Новосибирской области (8 010 рублей), Хабаровском крае (7 974 рубля) и Республике Северная Осетия - Алания (7 581 рубль). Такие данные привели ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса "Сравни".

На четвертом и пятом местах по самым высоким ценам, согласно данным "Сравни", расположились Челябинская область, где средняя стоимость полиса ОСАГО составила 7 338 рублей, и Республика Татарстан (7 237 рублей).

Самые низкие средние цены на ОСАГО были в Орловской (4 553 рубля), Псковской (4 620 рублей), Брянской (4 669 рублей) и Белгородской областях (4 670 рублей), а также в Забайкальском крае (4 729 рублей).

В топ самых страхуемых марок автомобилей по ОСАГО в 2025 году, по данным "Сравни", попали иномарки Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Toyota Corolla, а также автомобиль ВАЗ-2190 "Лада гранта".

Продажи полисов на самом маркетплейсе за год выросли на треть, уточнили в "Сравни". Средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам года составила 6 129 рублей. Средний возраст владельца автомобиля, оформившего ОСАГО через "Сравни", составил 45 лет, средний возраст автомобиля - 19 лет.