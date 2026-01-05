NY Post: Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех президентов США

По информации газеты, бывший американский лидер получает $417 тыс., что на $17 тыс. превышает его зарплату во время президентского срока

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Экс-президент США Джо Байден ушел в отставку с самой крупной пенсией среди всех американских лидеров в истории. Об этом сообщила газета New York Post (NY Post) со ссылкой на вице-президента Национального фонда налогоплательщиков США Демиана Брэди.

По его информации, государственная пенсия Байдена составляет $417 тыс., что на $17 тыс. превышает его зарплату в период президентского срока. На 2026 финансовый год экс-президенту выделили более $1,5 млн, из которых $727 тыс. составляет арендная плата офисных помещений Байдена.

Такая возможность возникла из-за уникального карьерного пути Байдена от сенатора до вице-президента и президента США. Это позволило ему воспользоваться "лазейкой" и получать отчисления от различных ведомств пенсионного фонда одновременно, отметил Брэди.