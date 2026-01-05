Продажи новых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 19%

Они оставили 1,496 млн штук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов в России по итогам 2025 года снизились в годовом выражении на 19% и составили 1,496 млн штук, сообщили в Минпромторге РФ.

При этом рынок отечественных автомобилей превысил 831,2 тыс. штук, что на 0,2% больше показателей 2024 года. Продажи импортных автомобилей снизились по сравнению с 2024 годом на 34% - до 664,5 тыс. штук.

Рынок легковых автомобилей в 2025 году составил 1,317 млн штук (-15%), LCV - 107,1 тыс. штук (-24%), грузовиков - 57,6 тыс. штук (-53%) и автобусов - 14,3 тыс. штук (-31%).

Продажи новых электромобилей в январе - декабре 2025 года составили 13,5 тыс. штук, что на 30% меньше относительно аналогичного периода 2024 года. Доля изготовленных в РФ составила 32% против 22% в 2024 году.

В декабре в России было продано 155,5 тыс. новых автомобилей. Это на 9% больше, чем в ноябре 2025 года, и на 6% больше, чем в декабре 2024 года. В частности, продажи легковых авто составили 135,1 тыс., что на 11% больше результата декабря 2024 года и на 6% выше итога ноября 2025 года. Рынок LCV снизился в годовом выражении на 19%, до 11,5 тыс., но вырос по отношению к ноябрю 2025 года на 28%. Грузовиков было реализовано 6,4 тыс. - на 21% меньше, чем в декабре 2024 года, и на 31% больше, чем в ноябре 2025 года. Продажи автобусов выросли на 12% и 26% соответственно, составив 2,6 тыс.

"Доля российской техники по итогам 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 56%. В декабре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 92,7 тыс. шт., что на 22,6% больше, чем в декабре 2024 г. Вместе с этим, за месяц реализовано 62,8 тыс. импортных автомобилей - на 11% меньше, чем за декабрь 2024 г. Таким образом, конкретно в декабре доля отечественной техники практически достигла 60%", - отметили в Минпромторге.