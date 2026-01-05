Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю растет.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 1,25% - до 2 731,93 и 1 100,16 пункта соответственно. Курс юаня рос на 5,8 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,286 руб.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 735,63 пункта (-1,12%), индекс РТС составлял 1 101,65 пункта (-1,12%). В это же время курс юаня рос до 11,334 руб. (+10,6 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,35% и находился на уровне 2 756,89 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.