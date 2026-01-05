Kia Corporation за 2025 год зарегистрировала в РФ 36 товарных знаков

Помимо этого, за 2025 год компания подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков своих услуг

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Corporation за 2025 год зарегистрировала 36 товарных знака и подала четыре заявки на регистрацию разного вида услуг в России, выяснил корреспондент ТАСС.

В июле - октябре 2024 года в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) из Южной Кореи были поданы 36 заявок, которые были зарегистрированы только в апреле 2025 года. Товарные знаки компании регистрируются по №9, 12, 38, 42 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе датчики бокового расстояния для автомобиля, а также беспилотные автомобили, телекоммуникационные услуги, услуги обеспечению качества и контроля качества, а также услуги по сертификации подержанных автомобилей.

Помимо этого, за 2025 год компания подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков своих услуг, по одной из которых принято решение о регистрации, три - проходят экспертизу заявленного обозначения. Так, товарные знаки регистрируются по №9, 37, 41, 43 классу МКТУ, куда входит электроника и техническое оборудование, строительные услуги и ремонт, образовательные услуги, а также услуги в области питания.

В апреле 2025 года некоторые южнокорейские издания со ссылкой на источники в отрасли сообщили, что Kia включила рынок РФ в план ожидаемых продаж на среднесрочную перспективу. Как утверждали СМИ, компания планирует продать 4,1 млн автомобилей в 2030 году, из них 50 тыс. - в России. Такие планы якобы были озвучены на закрытом мероприятии для инвесторов.

Позднее в южнокорейском конгломерате Hyundai Motor Group, куда входит и Kia, заявили ТАСС, что речь шла о странах СНГ, а не о России.