В 2025 году ВВП Белоруссии достиг исторического максимума

Также вырос экспорт товаров и услуг, отметил министр экономики республики Юрий Чеботарь

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. ВВП Белоруссии в 2025 году вырос примерно до $88,6 млрд - это исторический максимум, сообщил министр экономики республики Юрий Чеботарь.

"Несмотря на глобальную турбулентность и все сложности - пандемия коронавируса, беспрецедентное санкционное давление, разрыв логистических цепочек, мы завершаем пятилетие с неплохими результатами. Главный итог - это рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан", - сказал он в интервью журналу "Экономика Беларуси".

По словам министра, достигнут исторический максимум значения ВВП - около $88,6 млрд. Вырос экспорт товаров и услуг - по оценке, за пятилетие на 35%. В 2025 году ожидается рекордный объем экспорта за 10 лет - более $50 млрд. Обеспечен запуск инвестиционного цикла: инвестиции в основной капитал третий год подряд поступают темпами, в разы превышающими рост ВВП. Это работает на повышение конкурентоспособности, появление новых видов продукции, укрепление базы для развития на будущее.

"Устойчивая работа экономики позволила обеспечить хорошую динамику реальных располагаемых денежных доходов населения - на 23,4% при планах 20,2%. Этому также способствовал жесткий контроль за инфляционными процессами", - продолжил Чеботарь. Он обратил внимание, что укрепляется экономический потенциал государства. Продукция промышленности и производительность труда по ВВП также растут опережающими темпами - по оценке, за пятилетие на 15,2% и 13,7% соответственно.