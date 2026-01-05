Более 300 км дорог к местам зимнего отдыха обновили в 2025 году

В период новогодних праздников эти маршруты особенно востребованы, указал вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Более 300 км региональных и местных дорог, ведущих к местам зимнего отдыха и новогодних мероприятий, были приведены в нормативное состояние в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"В 2025 году только благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" на региональной и местной дорожной сети в нормативное состояние привели 118 таких участков, это свыше 300 км", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

По его словам, в период новогодних праздников особенно востребованы маршруты к горнолыжным курортам, базам отдыха, городским площадям и резиденциям сказочных персонажей, где проходят традиционные народные гулянья.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что в целом в 2025 году в рамках нацпроекта было обновлено 430 участков региональных и местных дорог общей протяженностью 2,2 тыс. км, ведущих к туристическим объектам.

Работы по обновлению дорожной сети проводились в ряде регионов, включая Республику Марий Эл, Ярославскую и Мурманскую области. В частности, в Йошкар-Оле обновили участок Ленинского проспекта, ведущий к площади Ленина - месту проведения новогодних мероприятий. В Марий Эл также завершена реконструкция моста на трассе Йошкар-Ола - Уржум, по которой пролегает путь к резиденции марийского Деда Мороза.

В Ярославской области завершен первый этап ремонта дороги Пошехонье - Кукобой - Бакланка, ведущей к селу Кукобой, которое стало туристическим центром после объявления его родиной Бабы-яги. В Мурманской области завершена модернизация подъездной дороги к селу Териберка, а также обновлен участок трассы к Апатитам, входящей в маршрут к горнолыжному курорту "Большой Вудъявр".

Отмечается, что обновление дорожной инфраструктуры способствует развитию внутреннего туризма и повышению транспортной доступности популярных направлений зимнего отдыха.