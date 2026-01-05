Парламент Ирана со второго раза одобрил проект бюджета на следующий год

В обновленном документе вместо 20-процентного повышения зарплат госслужащим предусмотрено их постепенное увеличение до 43%

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 5 января. /ТАСС/. Меджлис Ирана (однопалатный парламент) одобрил новый проект бюджета на следующий год (новый 1405 год в Иране начнется 21 марта 2026 г.) после внесения правительством поправок. В ходе открытого заседания иранского парламента за принятие нового проекта проголосовал 171 депутат, 69 парламентариев высказались против, 6 воздержались.

В обновленном документе вместо 20-процентного повышения зарплат госслужащим предусмотрено их постепенное увеличение до 43%. Изменения коснулись и налога на добавленную стоимость: вместо 12% утверждена цифра в 10%. Вместе с тем были увеличены субсидии в ряде приоритетных для населения сфер.

30 декабря профильный комитет Меджлиса отклонил представленный ранее правительством проект бюджета, обратив внимание на то, что в документе должно быть уделено больше внимания народу, рынку и производственному сектору. В тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан направил письмо в адрес спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, в котором заявил о готовности правительства внести необходимые правки в проект бюджета.