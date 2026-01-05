Лукашенко позитивно оценил развитие экономического сотрудничества с РФ

Белорусский лидер также указал на наличие проблем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал позитивную оценку развитию экономического сотрудничества с Россией по итогам 2025 года. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Вроде бы в целом мы там [в РФ] обеспечиваем прирост. И учитывая, откровенно говоря, как в Беларуси и России складываются дела, то 102,5% - под 103% - это вроде бы неплохо. Но план у нас был 105%. Мы видим проблемы. У нас проседание по промышленности. Ваша тема, кстати, как бывшего министра промышленности", - сказал белорусский лидер на встрече с послом республики в РФ Александром Рогожником.