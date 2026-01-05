Сбер снизил на 0,5 п.п. ставку по вкладу "Лучший %"

Максимальная ставка составила 15,5%

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сбербанк снизил на 0,5 п.п., до 15,5%, максимальную ставку по вкладу "Лучший %", следует из материалов банка.

Максимальная ставка в размере 15,5% годовых доступна по вкладу "Лучший %" на сумму от 100 тыс. рублей сроком от 1 месяца для средств, которые не хранились на вкладах и счетах банка в прошлом и позапрошлом месяцах.

Ранее Сбербанк также сообщал о снижении базовой ставки по накопительному счету с 5 января. По накопительному счету "Премьер" меняется размер базовой ставки и надбавок. Максимальная ставка с учетом надбавок останется прежней и составит 14% годовых.