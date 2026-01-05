Социальный фонд России подал иск к посольству Австрии на 5 тыс. рублей
10:12
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Арбитражный суд столицы принял к производству иск отделения Социального фонда России по Москве и Московской области к посольству Австрии о взыскании штрафа в размере 5 тыс. рублей. Об этом говорится в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.
"Принять заявление отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области к посольству Австрии о взыскании штрафа за нарушение срока предоставления сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения в сумме 5 тысяч рублей", - сказано в документе.
Судебное заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 18 февраля.