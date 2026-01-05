Росавиация: план по ремоторизации эксплуатирующихся самолетов SSJ-100 сохраняется

Источники финансирования работ будут обсуждаться

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. План по ремоторизации эксплуатирующихся самолетов SSJ-100 на отечественные двигатели ПД-8 сохраняется. Всем ключевым эксплуатантам этих машин такой путь интересен, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"План по ремоторизации эксплуатирующихся сейчас самолетов Superjet-100 за счет российских двигателей ПД-8 сохраняется. Всем ключевым эксплуатантам машин этого типа - "России", "Азимуту", Red Wings, "Северстали" - такой путь интересен", - сказал он.

Как уточнил Ядров, источники финансирования работ по ремоторизации будут обсуждаться.