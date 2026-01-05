Росавиация контактирует с МО РФ по открытию южных аэропортов

Конкретных решений пока нет, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Росавиация находится в постоянном контакте с Минобороны РФ по возможному возобновлению работы южных аэропортов, однако конкретных решений пока нет. Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Находимся в постоянном контакте с Минобороны России по вопросу возможного открытия южных аэропортов. Конкретных решений пока нет. Главный приоритет - безопасность пассажиров", - сказал он.

Ограничена работа некоторыцх аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

Ранее сообщалось, что Росавиация сохранила численность персонала 10 южных аэропортов и центральной части России на уровне не менее 90% по сравнению с 1 января 2022 года.

Как сообщал Ядров в ноябре, все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты готовы к открытию, однако решение о возобновлении работы принимает не Росавиация.